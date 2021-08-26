Учёные изобрели материал для 3D-принтеров из пыльцы подсолнуха

Оказалось, что гель, полученный из пыльцы подсолнуха, прочный и при этом гибкий, сохраняет свою форму при нанесении на поверхность. В него учёные добавили гиалуроновую кислоту и коллаген. На основании этого материала распечатали полимер, используемый при восстановлении клеток, — биоскаффолд. который показал эффективность 97% — он заполняется клетками с дальнейшим образованием биологической ткани. Подобную эффективность показывают только дорогостоящие материалы, для производства которых нужно больше времени и усилий.

В целом, как отмечает группа учёных, проводивших исследование, микрогель на основе пыльцы подсолнуха показал потенциал в качестве альтернативы всем существующими материалам для медицинской биопечати, К тому же эти результаты могут открыть двери для создания гибких мембран, точно повторяющих контуры кожи человека, например, пластырей для перевязки ран или масок для лица. Специалисты продолжат исследования.