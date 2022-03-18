Учёные изобрели миниатюрных летающих роботов в виде семян одуванчика

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Учёные изобрели миниатюрных летающих роботов в виде семян одуванчикаДля пения климата
Учёные из Вашингтонского университета в Сиэтле сообщили об изобретении миниатюрных роботов в виде семян одуванчиков.
Конструкция заимствована в силу лёгкости семян этих растений и их способности распротраняться на большие расстояния. Как отмечается, роботы предназначены для изучения климатических изменений, выполнены из тонких полиимидных плёнок и весят 30 миллиграммов при диаметре 28 миллиметров.
Конструкции роботов снабжены множеством маленьких отверстий — воздух проходит через них и поднимает конструкцию в небо. Все роботы оснащены микродатчиками влажности, давления, температуры и других показателей. В них встроены микрокомпьютеры, работающие от миниатюрных солнечных батарей, способных аккумулировать энергию.