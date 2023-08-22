Учёные изобрели наномускулы, способные поднять вес в 1000 раз больше собственного

Этот материал, управляемый светом, преобразует световую энергию в механическую работу без дополнительных механизмов.

Основой нового материала являются микроскопические органические кристаллы, способные преобразовывать свет в мощные механические усилия. Данный наноматериал не только может выполнять физические действия, но и стать источником энергии для дистанционно управляемых устройств, таких как роботы или транспортные средства.

Стоит отметить, что создание новинки было непростой задачей. Инженеры и учёные столкнулись с проблемой трансформации молекулярных преобразований в реальную механическую работу.

К тому же, была высокая вероятность растрескивания кристаллических структур. Чтобы решить эту проблему, учёные интегрировали фотохимические нанокристаллы в пористый полимерный материал, который предотвращал растрескивание.

Эксперименты показали, что материал может изгибаться на 180° без трещин. Под воздействием ультрафиолетового и обычного света он способен сгибаться и разгибаться. Несмотря на свой минимальный вес, этот «наномускул» с лёгкостью поднимал груз весом в 20 г.