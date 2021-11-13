Учёные изобрели новый метод лечения тяжёлого паралича

В основу методики лёг свежеизобретённый препарат с пептидными супрамолекулярными полимерами в основе. Исследователи вводили его подопытным мышам, а сразу после введения превращали препарат в гель из нановолокон. Он копировал внеклеточный матрикс спинного мозга — как его структуру, так и сигналы рецепторам