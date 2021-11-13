Учёные изобрели новый метод лечения тяжёлого паралича

Учёные изобрели новый метод лечения тяжёлого параличаЧто самое удивительное, он и вправду работает
В основу методики лёг свежеизобретённый препарат с пептидными супрамолекулярными полимерами в основе. Исследователи вводили его подопытным мышам, а сразу после введения превращали препарат в гель из нановолокон. Он копировал внеклеточный матрикс спинного мозга — как его структуру, так и сигналы рецепторам
Ключевая инновация нашего исследования, которая ранее никогда не применялась, — способность контролировать движение более 100 тысяч молекул в нановолокнах.
После использования препарата, начинается процесс регенерации аксонов — отростков нейронов, по которым идут нервные импульсы. Параллельно этому происходит пролиферация других типов клеток, что помогает восстановливаться кровеносным сосудам, питающим нейроны.
Учёные заявили, что в результате разработанной ими терапии им удалось вылечить тяжёлый паралич нижних конечностей за четыре недели.