Учёные изобрели новый огнестойкий материал на основе грибов

Речь идёт о тонких листах из грибного мицелия, которые можно выращивать из органических отходов.

Метод создания листов основан на контроле условий выращивания и воздействии различных химикатов, чтобы сохранить целостность нитей грибного мицелия. Этот материал образует термозащитный обугленный слой при воздействии огня или высокой температуры. При этом не выделяя токсичных веществ и едкого дыма.

По сравнению с облицовочными панелями на основе пластмассы, грибной материал является экологически более безопасной альтернативой.

Он не содержит токсичных антипиренов, которые могут быть вредны для здоровья людей, животных и окружающей среды. В процессе обугливания выделяются только вода и небольшое количество углекислого газа.