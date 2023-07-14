Учёные изобрели новый огнестойкий материал на основе грибов

Учёные изобрели новый огнестойкий материал на основе грибовЕщё и более безопасный для людей
Учёные из Мельбурнского королевского технического университета разработали новый огнестойкий материал на основе грибов. Его можно использовать для создания устойчивой к возгоранию облицовки.
Речь идёт о тонких листах из грибного мицелия, которые можно выращивать из органических отходов.
Метод создания листов основан на контроле условий выращивания и воздействии различных химикатов, чтобы сохранить целостность нитей грибного мицелия. Этот материал образует термозащитный обугленный слой при воздействии огня или высокой температуры. При этом не выделяя токсичных веществ и едкого дыма.
По сравнению с облицовочными панелями на основе пластмассы, грибной материал является экологически более безопасной альтернативой.
Он не содержит токсичных антипиренов, которые могут быть вредны для здоровья людей, животных и окружающей среды. В процессе обугливания выделяются только вода и небольшое количество углекислого газа.