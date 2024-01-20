Учёные изобрели пластикового робота-змею, печатающего своё тело на ходу

«Змей» оснащён системой трубок, контейнером с 3D-чернилами, насосом и автономным источником питания. В голове FiloBot встроены датчики для реагирования на внешнюю среду и разработки ситуативных сценариев, которые передаются на процессор, управляющий 3D-принтером. При необходимости робот начинает печатать дополнительные участки тела, удлиняя его по ходу движения.

Учёные считают, что их разработка пригодится для мониторинга или взаимодействия с естественной средой, для создания автономных структур. FiloBot может быть задействован для изучения ландшафтов, чтобы объективно оценивать вероятность схода лавин либо оползней и проверять уровни загрязнения в труднодоступных районах.