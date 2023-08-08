Учёные изобрели поверхность для определения рака, вирусов и опасных токсинов

Этот чип может стать революционным инструментом для медицинских тестов, включая определение маркеров рака и выявление различных вирусных и бактериальных инфекций.

Основа технологии — метаповерхность, состоящая из микроскопических кремниевых блоков. Эти блоки способны фокусировать ближний инфракрасный свет на своей верхней поверхности с помощью наноантенн.

Это позволяет оптическому микроскопу измерять изменения длины волны света, которые зависят от молекул, находящихся на поверхности блоков.

Для проверки эффективности метода ученые прикрепили к блокам фрагменты генов и погрузили их в раствор. При добавлении в раствор соответствующих нитей ДНК происходило их присоединение, что вызывало сдвиг длины волны света.

Данная технология может стать альтернативой существующим методам генетического тестирования, которые требуют сложных процедур и дорогостоящих реагентов.

Новый же метод позволяет быстро и точно обнаруживать даже небольшие количества молекул, что делает его перспективным для широкого применения в медицине.