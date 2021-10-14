Учёные изобрели прозрачный бетон

Авторы проекта — Хосе Рамоном Альбиолем Ибанесом и Мигелем Санчесом Лопесом. По их словам, разработанный ими материал позволит архитекторам создавать 3D-конструкции, в которых прозрачная смола будет использоваться в качестве «чернил».

При этом, как пишет Techxplore, внутрь таких фрагментов можно будет внедрять подсветку из светодиодов. Таким образом, различные красивые световые узоры могут быть как бы «вшиты» внутрь зданий без украшений снаружи.

На данный момент изготовление HTRANS происходит вручную. В связи с этим цена такого бетона всё ещё остаётся достаточно высокой. Но в будущем, возможно, процесс будет автоматизирован, что сделает новинку более доступным материалом.