Учёные изобрели робота для помощи астронавтам во время работ на Луне

Biobot основан на шасси лунного вездехода и может служить, в том числе тележкой, следующей по пятам за астронавтом и гружённой различным инструментом и собранными образцами. Однако главная задача такого робота — помощь человеку в качестве автоматического транспорта для системы жизнеобеспечения.

Робот-помощник будет перевозить вслед за астронавтом систему жизнеобеспечения, а кислород из неё будет подаваться по подключённому к скафандру шлангу. Это позволит астронавту легче сгибаться, чтобы поднимать с поверхности Луны различные образцы, инструменты и другие вещи.

Проектом уже заинтересовалось NASA. Разработчики Biobot получили от агентства грант программы инноваций в космической сфере (Innovative Advanced Concepts, NIAC). В целом агентство всерьёз готовится к высадке людей на спутник Земли.