Учёные изобрели робота, способного как улитка лазать по стенам

Опубликовано 16 мая 2024, 06:45
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Учёные изобрели робота, способного как улитка лазать по стенамВместо слизи используется обычная вода
Учёные из Бристольского университета в Великобритании создали робота, внешне не похожего на улитку, но способного таким же образом лазать по стенам.
Слизью и одновременно клеем для крепления к стенам роботу служит вода. К тому же вода быстро испаряется и не оставляет следов и разводов.
Робот может нести груз массой 200 граммов, но рассчитан на возможность перенесения груза весом в 1 кг, что в 10 раз превышает вес устройства. «Улитка» оснащена системой для обхода препятствий.
Однако важной составляющей робота является технология «скользящего всасывания»: механизм устроен таким образом, чтобы робот мог передвигаться вертикально, в том числе вверх ногами. Присоска позволяет скользить роботу как улитка, не отрываясь от стены, а также не тратить энергию на прилипание к поверхности.