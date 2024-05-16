Учёные изобрели робота, способного как улитка лазать по стенам

Слизью и одновременно клеем для крепления к стенам роботу служит вода. К тому же вода быстро испаряется и не оставляет следов и разводов.

Робот может нести груз массой 200 граммов, но рассчитан на возможность перенесения груза весом в 1 кг, что в 10 раз превышает вес устройства. «Улитка» оснащена системой для обхода препятствий.

Однако важной составляющей робота является технология «скользящего всасывания»: механизм устроен таким образом, чтобы робот мог передвигаться вертикально, в том числе вверх ногами. Присоска позволяет скользить роботу как улитка, не отрываясь от стены, а также не тратить энергию на прилипание к поверхности.