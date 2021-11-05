Учёные изобрели робота, способного ставить уколы без иглы

Система называется Cobi и призвана решить проблему очередей при вакцинации и ревакцинации в условиях пандемии коронавируса, а в последствии пригодится для обычной работы в клиниках.

Робот определяет присутствие человека, когда тот попадает в поле действия его датчиков и фиксирует положение в пространстве. После того, как человек определён, лазерный датчик, встроенный в «руку» робота, считывает особенности конституции пациента и рисует 3D-карту его тела, определяя место инъекции Только после этого флакон с вакциной или другим инъекционным препаратом выдаётся из специального хранилища.

Инъекция проводится по «безигловой» технологии: струя под высоким давлением вводится в кожное отверстие шириной в человеческий волос, проникая через кожу и не оставляя следов и синяков.