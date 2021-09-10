Учёные изобрели специальный микромозг для диагностики болезни Паркинсона

По словам одного из инициаторов исследования профессора Нг Хак Хуи, «воссоздать модели болезни Паркинсона на животных очень сложно, поскольку у них не наблюдается прогрессирующая и избирательная потеря нейронов, вырабатывающих дофамин, что является основной особенностью болезни Паркинсона».

Учёные вырастили мозг из стволовых клеток, теперь на нём проводятся «гуманизированные» исследования и наблюдения за зарождением и протеканием болезни. Для этого учёные используют ДНК исходных стволовых клеток с генетическими факторами риска, обнаруженными у пациентов с болезнью Паркинсона. Выращенные органоиды хорошо демонстрируют прогрессирующую потерю нейронов, вырабатывающих дофамин.

Отмечается, что сейчас учёные приступили к тестированию препаратов, способных замедлить или даже остановить прогрессирование болезни.