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Учёные изобрели специальный микромозг для диагностики болезни Паркинсона

Учёные уже приступили к тестированию препаратов для борьбы с болезнью
Учёные из Сингапура изобрели специализированный мозг, органоид, размером с горошину. С помощью разработки специалисты планируют изучать развитие болезни Паркинсона не на мышах, а на точной копии человеческого мозга.
Учёные изобрели специальный микромозг для диагностики болезни Паркинсона

По словам одного из инициаторов исследования профессора Нг Хак Хуи, «воссоздать модели болезни Паркинсона на животных очень сложно, поскольку у них не наблюдается прогрессирующая и избирательная потеря нейронов, вырабатывающих дофамин, что является основной особенностью болезни Паркинсона».

Учёные вырастили мозг из стволовых клеток, теперь на нём проводятся «гуманизированные» исследования и наблюдения за зарождением и протеканием болезни. Для этого учёные используют ДНК исходных стволовых клеток с генетическими факторами риска, обнаруженными у пациентов с болезнью Паркинсона. Выращенные органоиды хорошо демонстрируют прогрессирующую потерю нейронов, вырабатывающих дофамин.

Отмечается, что сейчас учёные приступили к тестированию препаратов, способных замедлить или даже остановить прогрессирование болезни.