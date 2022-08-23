Учёные изобрели сверхтонкую искусственную кожу

Сообщается, что главной задачей, которая стояла перед специалистами — это изобрести автономный датчик, умеющий реагировать на показатели жизнедеятельности и передавать их на приёмник.

По итогу была разработана специальная нанопленку толщиной всего 250 нанометров. Это в 100 раз тоньше человеческого волоса. Эта плёнка прилегает к коже и может генерировать электрический сигнал в ответ на механическое напряжение, а значит, её можно использовать в медицине в качестве искусственной электронной кожи.

Соавтор исследования Джихван Ким рассказал, что в то время, как чипы требуют много энергии, их устройство может сделать систему крайне лёгкой без каких-либо энергоёмких чипов.