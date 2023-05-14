Учёные изобрели тончайшую ткань для защиты от укусов комаров

Бекман, видимо устав от комариного террора во время туристических походов, решил взяться за разработку материала, который бы стал настоящим щитом от кровососов.

Подход к исследованию был достаточно прямолинейным: один из учёных надевал тканевый рукав на руку, затем помещал руку в ёмкость с комарами и, наконец, считал укусы. Не самая приятная процедура, согласитесь.

Из всех тестировавшихся тканей, наиболее эффективными оказались трикотажные полотна, состоящие из взаимосвязанных петель. Учёные начали тестировать различные варианты плетения.

Победителем из всех возможных стало полотно типа «интерлок», состоящее из двух слоев петель. Также специалисты выяснили, что полиэстер и спандекс лучше других защищают от укусов.