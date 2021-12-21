Наука и технологии
Сегодня в 18:14
1 мин.

Учёные изучат секреты старения организма на мышцах, отправленных в космос

Возможно, удастся понять, как замедлить этот процесс
Учёные из Ливерпульского университета отправят клетки человеческих мышц на МКС, чтобы проанализировать природу старения, потому что именно в условиях невесомости запускаются подобные процессы. Запуск опытных образцов на земную орбиту состоится 21 декабря из Космического центра Кеннеди во Флориде, точное время не названо.
Учёные изучат секреты старения организма на мышцах, отправленных в космос

По словам специалистов, в невесомости каждый космонавт теряет мышцы, это похоже на процесс старения организма. И происходит это несмотря на то, что каждый космонавт тренируется как минимум 2,5 часа в день.

Учёные хотят выяснить природу этого явления: в каждую клетку мышц размером с рисовое зерно будет подаваться слабый ток для стимуляции сокращения тканей. Предстоит выяснить, почему мышцы ослабевают. В космосе мышцы будут находиться в контейнерах, напечатанных на 3D-принтере.

«Каждый космонавт, находящийся на МКС, тренируется не менее 2,5 часов каждый день и, несмотря на это, теряет довольно значительное количество мышц», — отметил автор эксперимента профессор Малькольм Джексон. Также он подчеркнул, что исследование поможет объяснить нюансы старения и подсказать, как можно замедлить этот процесс.

Источник: Sky News
Новости партнеров
Новости партнеров