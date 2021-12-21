Учёные изучат секреты старения организма на мышцах, отправленных в космос

По словам специалистов, в невесомости каждый космонавт теряет мышцы, это похоже на процесс старения организма. И происходит это несмотря на то, что каждый космонавт тренируется как минимум 2,5 часа в день.

Учёные хотят выяснить природу этого явления: в каждую клетку мышц размером с рисовое зерно будет подаваться слабый ток для стимуляции сокращения тканей. Предстоит выяснить, почему мышцы ослабевают. В космосе мышцы будут находиться в контейнерах, напечатанных на 3D-принтере.

«Каждый космонавт, находящийся на МКС, тренируется не менее 2,5 часов каждый день и, несмотря на это, теряет довольно значительное количество мышц», — отметил автор эксперимента профессор Малькольм Джексон. Также он подчеркнул, что исследование поможет объяснить нюансы старения и подсказать, как можно замедлить этот процесс.