Учёные изучили механизм развития хронических вирусных инфекций

Российские и европейские молекулярные биологи сделали открытие в области хронических вирусных инфекций. Исследование показало, что особый класс клеток-макрофагов играет ключевую роль в развитии этих инфекций. Эти клетки должны вырабатывать противовирусные белки-интерфероны, но их преждевременная гибель мешает этому процессу, что способствует закреплению вирусов в организме.

Открытие было сделано при изучении форм лимфоцитарного хориоменингита у мышей, вызванных вирусом LCMV. Исследователи выбрали этот вирус, так как он способен вызвать и острую, и хроническую форму болезни. Установлено, что острая инфекция приводит к выработке двух волн противовирусных белков, тогда как при хронической происходит только одна волна из-за гибели определённого типа клеток-макрофагов.

Дальнейшие исследования могут помочь предотвратить гибель этих клеток и разработать эффективные методы лечения хронических вирусных инфекций, не вызывая дополнительных проблем для организма.