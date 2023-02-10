Учёные изучили рентгеновские лучи Солнца

Интересно то, как было создано это изображение. Для этого специалисты объединили данные с нескольких источников, включая космическую обсерваторию NuSTAR, японскую миссию Hinode и Обсерваторию солнечной динамики NASA.

Высокоэнергетические рентгеновские лучи были обнаружены в нескольких определённых областях атмосферы Солнца — они соответствуют самым горячим областям в солнечной короне.

По мнению некоторых учёных, причиной такого экстремального нагрева являются нановспышки. Они намного меньше обычных вспышек, но происходят гораздо чаще.