Учёные изучили свойства материалов для производства квантовых суперкомпьютеров

Учёные из России и Тайваня провели исследование, чтобы понять, как возникают необычные магнитные свойства в полуметаллах Вейля. Эти материалы представляют собой кристаллические структуры с особым состоянием электронов и применяются в микроэлектронике и создании квантовых компьютеров. В ходе исследования учёные также обнаружили появление эффекта метамагнитизма в полуметаллах Вейля. Результаты исследований опубликованы в журнале Condensed Matter. Полуметаллы Вейля представляют собой особые материалы, с необычной структурой электронных зон. Они могут быть полезными в микроэлектронике и для создания квантовых компьютеров. Учёные обнаружили, что полуметаллы Вейля имеют топологию электронных зон, отличающуюся от обычного пространства, в котором мы живём. Это связано с особыми свойствами и преобразованиями, которые происходят с этими материалами. Важно отметить, что добавление примесей в полуметаллы Вейля может изменить их магнитные свойства, что, в свою очередь, влияет на их эффективность.

Учёные Санкт-Петербургского университета провели магнитные измерения и изучили появление магнитного упорядочения в полуметаллах Вейля при легировании ионами железа. Они выяснили, что магнитное упорядочение зависит от концентрации примесей и может привести к различным типам магнитного порядка, включая ферромагнетизм и антиферромагнетизм. Кроме того, учёные обнаружили явление метамагнетизма, которое характеризуется резким увеличением намагниченности при наличии внешнего магнитного поля. Это явление редкое, и его наблюдение в полуметаллах Вейля является важным открытием.

Полученные результаты исследования помогут лучше понять свойства полуметаллов Вейля и механизмы их формирования. Это имеет фундаментальное значение и может быть полезным для разработки новых электронных устройств, которые позволят управлять транспортом с помощью магнитного поля. Исследования проводились в Санкт-Петербургском университете с использованием специального оборудования для измерения магнитных свойств материалов при разных температурах и магнитных полях.