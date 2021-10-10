Учёные: каждый седьмой молодой человек живёт с диагностированным психическим расстройством

Как пишет издание Mashable со ссылкой на отчёт ЮНИСЕФ о динамике развития психических расстройств у детей и подростков, уровень диагностированных расстройств наиболее высок на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Северной Америке и Западной Европе.

Согласно отчёту, каждый седьмой подросток, в возрасте 10-19 лет, живёт с диагностированным психическим расстройством. Это 13% подростков во всём мире. По данным совместного опроса ЮНИСЕФ и Института Гэллапа, каждый пятый молодой человек, в возрасте 15-24 лет, признался, что чувствует себя подавленным или испытывает слабый интерес к занятиям, либо «не имеет вкуса к жизни». Больше всего таких молодых людей оказалось в США — 24% опрошенных и в Великобритании — 20% подростков.

Главной причиной подобных процессов специалисты ЮНИСЕФ называют социокультурные причины: стереотипные стыд и боязнь признаться в своих состояниях, жёсткие дисциплинарные рамки в отношениях между родителями и детьми в третьих странах. Профилактикой психических заболеваний специалисты считают социальное развитие как общества, в котором молодые люди живут, так и их локальных территорий — семьи, друзей, отношений в парах и т.д.

«Психическое здоровье лежит в основе человеческой способности думать, чувствовать, учиться, работать, строить значимые отношения и вносить свой вклад в жизнь общества и всего мира. Это неотъемлемая часть индивидуального здоровья и основа здоровых сообществ и наций», — говорится в докладе.

При этом особое внимание уделяется отсутствию действий со стороны правительств и учреждений по всему миру.