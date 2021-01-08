Учёные хотят протестировать психоделический трип на искусственном интеллекте

Речь идёт о двух учёных — Майкле Шартнере и Кристофере Тиммерманне — которые и стали инициаторами эксперимента, сообщает Техкульт. С его помощью они хотят проверить, как именно психоделические вещества меняют сознание людей. Для этого они предлагают ввести искусственный интеллект в состояние, аналогичное психоделическому трансу. На данный момент нет точных данных, как именно это будет реализовано. Но учёные заявили, что уже работают над проектом.

Отметим, что совсем недавно OpenAI выпустила два новых ИИ для работы с изображениями. Они, конечно, никак не связаны с употреблением запрещённых веществ, но зато один из них может создавать изображения на основе обыкновенного описания. Другой же способен наоборот, по описанию классифицировать то, что изображено на картинке.