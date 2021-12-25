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Учёные: коронавирус научился обходить антитела

Передаваясь между клетками
Учёные из Университета штата Огайо в США обнаружили новый способ распространения коронавируса внутри организма. Вирус остаётся незамеченным антителами, благодаря тому, что распространяется смежу клетками.
Учёные: коронавирус научился обходить антитела

Специалисты назвали такой способ «подпольной формой передачи». По их словам, сначала вирус вырабатывает ограниченное число частиц, из-за чего на него не реагируют антитела, и он продолжает оставаться внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками.

Учёные считают, что это позволяет коронавирусу прицельно поражать клеточные мембраны. В результате достигается более сильное слияние с клеткой.

Источник: Lenta.ru
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