Учёные: коронавирус научился обходить антитела

Специалисты назвали такой способ «подпольной формой передачи». По их словам, сначала вирус вырабатывает ограниченное число частиц, из-за чего на него не реагируют антитела, и он продолжает оставаться внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками.

Учёные считают, что это позволяет коронавирусу прицельно поражать клеточные мембраны. В результате достигается более сильное слияние с клеткой.