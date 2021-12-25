Учёные: коронавирус научился обходить антитела

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Учёные: коронавирус научился обходить антителаПередаваясь между клетками
Учёные из Университета штата Огайо в США обнаружили новый способ распространения коронавируса внутри организма. Вирус остаётся незамеченным антителами, благодаря тому, что распространяется смежу клетками.
Специалисты назвали такой способ «подпольной формой передачи». По их словам, сначала вирус вырабатывает ограниченное число частиц, из-за чего на него не реагируют антитела, и он продолжает оставаться внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками.
Учёные считают, что это позволяет коронавирусу прицельно поражать клеточные мембраны. В результате достигается более сильное слияние с клеткой.
Источник: Lenta.ru