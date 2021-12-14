Учёные: коронавирус ускоряет процессы старения организма

Наука и технологии
Вчера в 23:40
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Учёные: коронавирус ускоряет процессы старения организмаНо это можно остановить
На общем собрании РАН глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что COVID-19 запускает и ускоряет процессы преждевременного старения.
Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения за пациентами, переболевшими коронавирусом в разных формах. Скворцова призвала разработать в России новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID-19.
«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — подчеркнула Вероника Скворцова.
Источник: РБК