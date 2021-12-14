Учёные: коронавирус ускоряет процессы старения организма

Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения за пациентами, переболевшими коронавирусом в разных формах. Скворцова призвала разработать в России новые подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID-19.

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — подчеркнула Вероника Скворцова.