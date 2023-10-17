Учёные: кошки достигли «вершины эволюции» внутри своего вида

В отличие от собак, которые имеют множество различных пород с разнообразными чертами лица, кошки в целом имеют схожий внешний вид, отличаясь лишь окрасом шерсти.

Это также относится к большим кошкам, таким как львы и тигры, чьи черепа сложно отличить даже профессионалам.

Даное явление вызвало интерес учёных, и они пришли к выводу, что кошки, возможно, достигли своего эволюционного пика.

В отличие от других животных, которые продолжают адаптироваться и меняться, кошки остались практически неизменными на протяжении многих лет. Они стали совершенными хищниками, и их тело оптимизировано для охоты.

Этот феномен может объяснять, почему кошки так популярны в качестве домашних животных. Их естественная грация, ловкость и независимость делают их идеальными спутниками для многих людей.

Научные исследования также подтверждают, что кошки действительно являются удивительными созданиями, которые достигли вершины своей эволюционной лестницы.