Учёные ЛЭТИ нашли универсальный способ обнаружения разливов нефти в море

Сотрудники ЛЭТИ разработали новый способ обнаружения разливов нефти в море, который работает при любых погодных условиях. Этот метод позволяет значительно увеличить расстояние обнаружения нефтяного пятна по сравнению с другими технологиями, что, в свою очередь, помогает быстрее ликвидировать разливы, рассказали в университете.

Нефть на поверхности воды образует плёнку, которая мешает доступу кислорода и света, что негативно сказывается на экосистеме и ухудшает условия для морских организмов. Один литр нефти способен покрыть площадь до полгектара. Существующие способы мониторинга разливов имеют свои недостатки, особенно при слабом волнении на воде.

Как пояснил доцент кафедры радиотехнических систем ЛЭТИ Михаил Бородин, новый метод использует радиолокационную систему, где источник и приёмник сигнала находятся на одном судне, а на другом — пассивный отражатель. Дальность обнаружения достигает 10 километров, что в 2,6 раза больше, чем у существующих технологий. Для работы метода необходимо два судна, одно из которых оснащено радиолокатором, а другое — отражателем. Когда судна движутся параллельно, оператор получает радиолокационное изображение, и если появляется нефтяная плёнка, это заметно по изменению яркости отметки отражателя.