Учёные-лингвисты начали бить тревогу из-за усовершенствования текстов, написанных искусственным интеллектом

Учёные-лингвисты начали бить тревогу из-за усовершенствования текстов, написанных искусственным интеллектомИ с этим явно надо что-то делать
В последние годы искусственный интеллект стал проникать во все сферы нашей жизни. От чат-ботов, таких как ChatGPT, до участия в создании музыкальных треков для престижных музыкальных наград.
Однако недавнее исследование, проведённое учёными из США, показало, что тексты, созданные ИИ, становятся настолько совершенными, что даже эксперты в области лингвистики испытывают трудности в их определении.
В рамках исследования были приглашены специалисты из разных уголков мира, работающие в ведущих лингвистических журналах.
Они получили задание: определить, какие из представленных им текстов были написаны человеком, а какие — искусственным интеллектом. Результаты оказались поразительными: эксперты могли правильно идентифицировать исход происхождения текста лишь в 39% случаев.
Эти данные вызвали обеспокоенность среди учёных. Многие преподаватели и профессора теперь сталкиваются с проблемой отличия работ студентов от текстов, созданных ИИ.