Учёные-лингвисты начали бить тревогу из-за усовершенствования текстов, написанных искусственным интеллектом

Однако недавнее исследование, проведённое учёными из США, показало, что тексты, созданные ИИ, становятся настолько совершенными, что даже эксперты в области лингвистики испытывают трудности в их определении.

В рамках исследования были приглашены специалисты из разных уголков мира, работающие в ведущих лингвистических журналах.

Они получили задание: определить, какие из представленных им текстов были написаны человеком, а какие — искусственным интеллектом. Результаты оказались поразительными: эксперты могли правильно идентифицировать исход происхождения текста лишь в 39% случаев.

Эти данные вызвали обеспокоенность среди учёных. Многие преподаватели и профессора теперь сталкиваются с проблемой отличия работ студентов от текстов, созданных ИИ.