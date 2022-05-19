Учёные: любовь к жирной пище может привести к раку

При этом важно понимать, что сам оксид азота является сигнальной молекулой, принимающей участие в развитии воспалений и повышающей риск развития рака.

Как это часто бывает, эксперимент проводился на мышах. Учёные использовали зонд для сравнения уровня NO у мышей с раком молочной железы, употреблявших пищу с высоким содержанием жира с уровнем, который наблюдался у мышей, питающихся кормом с низким содержанием жиров.

На основе полученных данных специалисты и пришли к выводу, что диета, способствующая воспалению, может усилить выработку оксида азота.