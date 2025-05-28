Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 03:00
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Учёные: мегалодон ел крупную рыбу, а не только морских млекопитающих

Хищник питался разнообразнее, чем принято считать
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, свидетельствует о том, что у мегалодона, доисторической акулы-колосса, был более разнообразный рацион, чем считалось ранее.
Учёные: мегалодон ел крупную рыбу, а не только морских млекопитающих
© JJonahJackalope, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Учёные сообщили в отчёте исследования, что проанализировали изотопный состав в окаменелых зубах и убедились, что мегалодон не ограничивался морскими млекопитающими, но и активно охотился на крупную рыбу. Исследование показало, что мегалодон занимал верхнюю часть пищевой цепи, но мог приспосабливаться к добыче с более низких уровней, в зависимости от наличия пищи.

Рацион варьировался в зависимости от региона, а зубы из разных месторождений продемонстрировали рацион от морских млекопитающих до крупной костистой рыбы, что свидетельствует об универсальности акулы в выживании в различных экосистемах. Это исследование проливает свет на пищевые привычки мегалодона, показывая, что он был гибким хищником, способным процветать в различных условиях окружающей среды.