Учёные: мегалодон ел крупную рыбу, а не только морских млекопитающих

Учёные сообщили в отчёте исследования, что проанализировали изотопный состав в окаменелых зубах и убедились, что мегалодон не ограничивался морскими млекопитающими, но и активно охотился на крупную рыбу. Исследование показало, что мегалодон занимал верхнюю часть пищевой цепи, но мог приспосабливаться к добыче с более низких уровней, в зависимости от наличия пищи.

Рацион варьировался в зависимости от региона, а зубы из разных месторождений продемонстрировали рацион от морских млекопитающих до крупной костистой рыбы, что свидетельствует об универсальности акулы в выживании в различных экосистемах. Это исследование проливает свет на пищевые привычки мегалодона, показывая, что он был гибким хищником, способным процветать в различных условиях окружающей среды.