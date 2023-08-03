Учёные МЭИ научились определять проблемы в сварных швах на ранних этапах

Учёные из НИУ «МЭИ» разработали новый метод акустической эмиссии, который помогает обнаруживать дефекты в сварных соединениях на ранних стадиях. Эта инновационная технология позволяет выявлять проблемы на микро- и мезоуровнях.

Ректор НИУ «МЭИ», Николай Рогалев, подчеркнул важность этой разработки в современных условиях, где детали и конструкции сталкиваются с возрастающими требованиями к надёжности и безопасности. Отдел по применению метода акустической эмиссии в сварных соединениях активно занимается исследованиями, чтобы предотвращать износ и обнаруживать дефекты на самых ранних этапах, делая отечественное оборудование более надёжным.

Даже малейшие дефекты в сварных соединениях могут серьёзно повлиять на прочность конструкции и уменьшить её срок службы. Метод акустической эмиссии основан на выявлении звуковых волн, исходящих от мест возникновения дефектов. Улучшенный метод, разработанный в МЭИ, позволяет отслеживать сварные соединения с ограниченным ресурсом эксплуатации, предотвращать развитие дефектов и своевременно предупреждать аварийные ситуации.