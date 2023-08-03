Учёные МЭИ научились определять проблемы в сварных швах на ранних этапах

Учёные МЭИ научились определять проблемы в сварных швах на ранних этапахЭто позволит контролировать прочность конструкций
Российские учёные научились определять по звуку качество сварного шва
Учёные из НИУ «МЭИ» разработали новый метод акустической эмиссии, который помогает обнаруживать дефекты в сварных соединениях на ранних стадиях. Эта инновационная технология позволяет выявлять проблемы на микро- и мезоуровнях.
Ректор НИУ «МЭИ», Николай Рогалев, подчеркнул важность этой разработки в современных условиях, где детали и конструкции сталкиваются с возрастающими требованиями к надёжности и безопасности. Отдел по применению метода акустической эмиссии в сварных соединениях активно занимается исследованиями, чтобы предотвращать износ и обнаруживать дефекты на самых ранних этапах, делая отечественное оборудование более надёжным.
Даже малейшие дефекты в сварных соединениях могут серьёзно повлиять на прочность конструкции и уменьшить её срок службы. Метод акустической эмиссии основан на выявлении звуковых волн, исходящих от мест возникновения дефектов. Улучшенный метод, разработанный в МЭИ, позволяет отслеживать сварные соединения с ограниченным ресурсом эксплуатации, предотвращать развитие дефектов и своевременно предупреждать аварийные ситуации.