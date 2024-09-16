Учёные МЭИ придумали способ безотходного сжигания природного газа

Специалисты из Национального исследовательского университета «МЭИ» создали инновационную кислородно-топливную камеру сгорания, которая может помочь в производстве электроэнергии без выбросов парниковых газов. Эта новая технология позволяет максимально эффективно сжигать природный газ, что значительно снижает негативное воздействие на окружающую среду, как сообщается в пресс-релизе университета.

Ключевым моментом в работе этой камеры является использование смеси кислорода и углекислого газа для сжигания природного газа. Исследователи определили идеальные пропорции этих газов для достижения наилучших результатов сгорания. Кроме того, была разработана надёжная система охлаждения для горячих частей устройства, которые могут нагреваться до более чем 1 500 градусов Цельсия.

Ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил, что снижение выбросов вредных веществ на тепловых электростанциях — это важная задача. Команда университета активно работает над новыми научно-техническими решениями для перехода на низкоуглеродную энергетику. Одним из таких решений является использование «полузакрытого» цикла с кислородным сжиганием топлива, что поможет сократить негативное воздействие на природу.