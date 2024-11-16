Учёные МФТИ подобрали новые материал для электроники будущего

Российские физики выяснили, как управлять свойствами сверхпроводников с помощью соседних ферромагнитных материалов. Они обнаружили, что в многослойных конструкциях можно «включать» и «выключать» сверхпроводимость, воздействуя на слои ферромагнетика. Такие конструкции состоят из сверхтонких материалов с уникальными взаимодействиями между их частицами. Исследование провели учёные из МФТИ, изучив слои сверхпроводника — диселенида ниобия и ферромагнетика — диселенида ванадия.

Оказалось, что сверхпроводимость теряется из-за взаимодействия слоёв, но этот процесс можно контролировать, если приложить напряжение к ферромагнитному слою. Кроме того, манипуляции позволяют изменять спиновые свойства сверхпроводника — это характеристики частиц, связанные с их вращением. Спиновые свойства важны для создания спинтронных устройств и приборов, которые используют тепло для управления квантовыми процессами.

Полученные данные открывают перспективы для новых технологий, включая создание двухмерных спиново-расщеплённых сверхпроводников. Такие материалы могут применяться в электронике, датчиках и вычислительных системах. Учёные считают, что их открытия расширят возможности использования сверхпроводниковых материалов в спинтронных устройствах и других высокотехнологичных областях.