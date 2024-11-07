Учёные МФТИ предложили «прозванивать» землю для поиска нефти

Учёные МФТИ разработали новый метод поиска нефти и газа, позволяющий повысить точность сейсморазведки, используя эффект распространения волн в сложных геологических средах. Как сообщили в институте, основа методики — применение так называемых химерных сеток, которые учитывают особенности рельефа и геометрии горных пород, улучшая прогнозы и сокращая затраты на вычисления. Благодаря новому подходу, геологи могут более точно моделировать и выявлять месторождения углеводородов даже в сложных условиях, таких как шельфовые зоны и местности с экранирующими слоями.

Химерные сетки — это уникальная виртуальная комбинация, состоящая из декартовой и криволинейной сеток. Декартова сетка, знакомая многим по школьным тетрадям, образует основу, на которую накладывается криволинейная сетка, помогающая моделировать слои сложной формы. Как пояснила ведущий научный сотрудник лаборатории прикладной вычислительной геофизики МФТИ Алёна Фаворская, использование двух сеток одновременно вместо одной значительно повышает точность моделирования, особенно при анализе геологических слоёв, где традиционные методы затрудняют исследование.

Методика, по словам учёных, позволит сократить время и ресурсы на геологоразведку, делая процесс более экономичным и точным. Исследователи планируют и дальше совершенствовать алгоритмы для их применения в более сложных условиях, что открывает перспективы для эффективной добычи углеводородов в труднодоступных зонах.