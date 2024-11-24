Учёные МФТИ придумали «живой» аналог кардиостимулятора

В лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ разработали уникальную биологическую «заплатку», которая может задавать сердечный ритм. Этот клеточный патч размером всего 1 кв. см состоит из полимерных волокон и монослоя, клеток, которые могут выполнять функции пейсмекеров, регулируя частоту сердечных сокращений. Технология уже проходит тестирование на животных, сообщается на сайте института.

Сердечные пейсмекеры — это клетки, которые управляют ритмом сердца. Когда они выходят из строя из-за болезней, пациентам приходится ставить искусственный электрокардиостимулятор (ЭКС), что связано с хирургическими вмешательствами. Замена ЭКС требует новых операций, и через 10 лет может понадобиться ещё одна операция. По словам Валерии Цвеловой, заведующей лабораторией, такие вмешательства не всегда гарантируют успех, и операция может привести к отторжению устройства.

Новая методика от МФТИ исключает использование инъекций стволовых клеток, которые могут вызвать воспаления и повреждения тканей. Вместо этого учёные разместили пейсмекерные клетки на биополимерной плёнке, которая прочно «приклеивается» к сердечной ткани. В ходе тестов на лабораторных животных учёные проверили, как клеточный патч стимулирует сердечный ритм, и зафиксировали положительные результаты. В дальнейшем они планируют провести серию операций на животных, а затем применить методику на человеческих сердцах, чтобы точно настроить ритм с высокой точностью.