Учёные МФТИ рассказали об использовании нобелевской нейросети

В этом году Нобелевскую премию по химии присудили за создание ИИ AlphaFold2, который помогает предсказывать структуру белков. Старший научный сотрудник МФТИ Иван Гущин рассказал, что этот инструмент активно используется в их лаборатории для изучения белков, отвечающих за выработку энергии в клетках. По его словам, AlphaFold2 стал незаменимым помощником в исследовательских проектах института.

Один из таких проектов связан с белками, которые производят энергию в клетках. Гущин напомнил, что митохондрии — это клеточные структуры, вырабатывающие энергию. Они отвечают за синтез АТФ, и белок АТФ-синтаза играет ключевую роль в этом процессе. Интересно, что белки оказались гораздо разнообразнее, чем считали раньше, и именно с помощью AlphaFold2 учёные могут лучше понять их строение и функциональность.

Белки состоят из аминокислот — всего около 20 видов, которые соединяются в цепочки. При этом каждая цепочка может иметь от 200 до 400 аминокислот. Как пояснил Гущин, количество возможных комбинаций белков колоссально — это 20 в 300-й степени. Даже если бы каждый человек создавал по одному варианту белка каждую секунду, перебрать все варианты было бы невозможно. Используя AlphaFold2, команда Гущина может за короткое время создавать точные модели белков, что значительно упрощает их работу.