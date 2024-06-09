Учёные МФТИ разработали устройство для долгого хранения донорских сердец

Российские учёные из МФТИ представили уникальное устройство для перевозки донорских сердец, сохраняя их при температуре тела, что помогает увеличить время их жизнеспособности в транспортировке. Это устройство позволяет сохранять сердце в более активном состоянии в течение шести часов, что важно для пересадок, особенно в условиях, когда донор и реципиент находятся на большом расстоянии друг от друга.

Новая технология предлагает альтернативу существующим методам, которые требуют охлаждения сердца и имеют ограничение во времени. Вместо льда, учёные используют специальную жидкость, которая останавливает биение сердца, сохраняя его живучесть. Устройство также оснащено системой мониторинга, позволяющей отслеживать состояние органа в реальном времени без вреда для него.

Эта инновация может значительно упростить и ускорить процесс трансплантации сердца, делая его более эффективным и безопасным для пациентов. Кроме того, разработчики планируют расширить применение устройства и для других органов, что сделает его важным шагом в развитии медицинской науки и практики.