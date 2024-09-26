Учёные МФТИ создали универсальное ПО для поиска полезных ископаемых

Российские учёные разработали новое цифровое решение для обработки данных электроразведки, которое поможет выявлять залежи нефти, золота и других полезных ископаемых. Это программное обеспечение, как сообщили в пресс-службе МФТИ, значительно снизит риски бесполезного бурения и сделает процесс добычи более эффективным.

По словам Василия Голубева, ведущего научного сотрудника МФТИ, разработка имеет несколько преимуществ. Она эффективно использует многоядерные и многопроцессорные системы, что позволяет быстро проводить расчёты на больших геологических моделях. Кроме того, программное обеспечение можно легко адаптировать под конкретные требования заказчиков, что делает его универсальным.

Этот набор алгоритмов, который был создан без использования коммерческих библиотек, помогает строить трёхмерные модели недр Земли на основе данных, собранных методом электроразведки. Такие расчёты не только позволяют изучать структуру месторождений, но и оценивать качество запасов полезных ископаемых. Результаты будут полезны для выбора мест для бурения, что поможет избежать ненужных расходов и повысить эффективность добычи ресурсов. Учёные также отметили, что на российском рынке нет аналогов этого ПО, что делает его особенно актуальным для нефтедобывающих и золотодобывающих компаний.