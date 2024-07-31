Учёные МФТИ улучшили манёвренность беспилотных автомобилей

Учёные из Московского физико-технического института (МФТИ), представили новый алгоритм, который значительно улучшает маневренность беспилотных автомобилей и помогает избежать опасностей на дороге. Их разработка может повысить маневренность машин на 10-20%, делая их управление более безопасным.

Этот алгоритм позволяет автономным автомобилям с лёгкостью выполнять даже сложные манёвры, такие как смена полосы, объезд препятствий и повороты на нерегулируемых перекрёстках. В отличие от существующих консервативных моделей, которые часто действуют слишком осторожно и избегают обгонов даже в простых ситуациях, новый подход более гибкий и адаптивный. Он анализирует дорожную ситуацию в реальном времени, чтобы выбрать оптимальный вариант манёвра.

Кроме того, алгоритм акцентирует внимание на комфортной езде, обеспечивая плавность движения без резких рывков и торможений. Это делает поездки на автономном автомобиле более приятными для пассажиров и улучшает восприятие безопасного вождения. Тестирование метода в различных сценариях, включая дороги с разным движением, показало его эффективность и надёжность.