Учёные МФТИ воссоздали звёздный «фонтан» в лаборатории

Учёные из МФТИ впервые создали в лаборатории модель космического джета — пучка протонов, движущийся почти со скоростью света. Для эксперимента использовали лазерную установку, направляя мощные импульсы на тонкую медную мишень. В результате удалось сформировать плазменный поток, который стал уменьшенной копией космического явления, происходящего вокруг чёрных дыр и нейтронных звёзд. Исследователи отметили, что управление плазмой открывает путь к технологиям будущего, в том числе в энергетике и медицине.

Как пояснили учёные, процесс формирования джета связан с циклотронной неустойчивостью — это явление вызывает появление токов и усиление магнитного поля вдоль плазменного пучка. Такие процессы приводят к закручиванию и сужению струи, разделяя её на отдельные части. Профессор Владимир Крайнов рассказал, что исследование позволило показать, как вращательное движение плазмы превращается в поступательное, а также продемонстрировать циклотронное ускорение частиц.

Понимание механизмов космических джетов поможет не только в астрофизике, но и в разработке прикладных технологий. Учёные уверены, что такие исследования могут найти применение в радиотерапии, где высокоэнергетичные частицы уже используются для лечения опухолей. Кроме того, эти разработки могут ускорить создание новых решений для космических полётов и устойчивых источников энергии.