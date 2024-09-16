Учёные МГУ изучат распространение радиоактивных веществ после аварий на АЭС

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова планируют создать модель, которая поможет понять, как радионуклиды распределяются в речных бассейнах после аварий на атомных объектах. Это связано с их изучением прудов Плавского радиоактивного пятна в Тульской области, как сообщила пресс-служба вуза.

Плавское радиоактивное пятно возникло после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и считается зоной с высоким загрязнением цезием-137. Учёные будут следить за содержанием этого элемента в воде и донных отложениях прудов, чтобы проанализировать, как опасные вещества перераспределяются в почве. Они также изучат, как загрязнение влияет на растения в разных зонах.

По словам Валентина Голосова, руководителя исследовательской группы, результаты проекта помогут создать универсальную модель, которая покажет, как радионуклиды перемещаются во времени после аварий. Это знание можно будет использовать для снижения последствий подобных катастроф не только в атомной сфере, но и в других областях. Мониторинг содержания цезия-137 в прудах будет продолжаться до 2028 года.