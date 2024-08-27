Учёные МГУ нашли способ сделать возвращение космических аппаратов безопаснее

Российские учёные провели серию экспериментов, чтобы понять, как обшивка космических кораблей и материалы астероидов разрушаются при попадании в атмосферу. Эти исследования помогут улучшить устойчивость космических аппаратов к повреждениям, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.

Специалисты МГУ имени Ломоносова разработали метод, позволяющий изучить, что происходит с соединениями кальция и железа в плазме. Эти элементы были выбраны не случайно, так как они входят в состав обшивки спутников и ракет, а также присутствуют в астероидах. Результаты экспериментов помогут более точно описывать разрушение как космических тел, так и рукотворных объектов при их вхождении в атмосферу.

Группа под руководством Тимура Лабутина, доцента химического факультета МГУ, провела опыты с образцами карбоната кальция и оксида железа. Они нагревали материалы в вакуумной камере с помощью мощного лазера, создавая облако плазмы вокруг них. Это позволило исследовать, как поверхность материала испаряется и разлагается под воздействием плазмы и ударных волн. Полученные данные помогут конструкторам космических кораблей улучшить тестирование своих разработок и лучше моделировать процессы, происходящие при вхождении метеоров в атмосферу.