Учёные МГУ научились определять текст, написанный нейросетью

Учёные из Московского государственного университета разработали новый способ определения текстов, созданных искусственным интеллектом. Для этой цели они использовали модель ruRoBERTa, созданную для работы с текстами на русском языке. Также они исследовали модель, основанную на архитектуре LSTM, что является определённым типом нейронных сетей.

Исследователи протестировали свой метод на 20 тысячах текстов, включая как реальные, так и сгенерированные искусственным интеллектом отзывы. Эти отзывы были собраны с различных онлайн-маркетплейсов. Результаты показали, что модель RoBERTa смогла с точностью 86% различать тексты, написанные людьми, и те, что созданы искусственным интеллектом. Модель на основе LSTM также успешно справилась, достигнув точности в 82%.

Однако учёные отметили, что обе модели столкнулись с трудностями в распознавании коротких текстов, менее 40 символов, из-за распространённости общих фраз в отзывах. Несмотря на это, обе модели могут быть полезными для решения практических задач, связанных с определением текстов, созданных искусственным интеллектом.