Учёные МГУ придумали новый метод защиты трехмерных изображений

Учёные из Московского университета создали способ защиты изображений от манипуляций. Это новшество разработали в рамках Научно-образовательной школы МГУ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект». Их метод основан на аффинных преобразованиях и предназначен для предотвращения манипуляций информацией третьих лиц.

В отличие от обычной цифровой подписи, их подход предусматривает несколько этапов обработки данных. Сначала изображение переводится в точечную форму на магнитной карте, затем преобразуется в электронное пиксельное изображение, а при получении адресатом снова превращается в точечное. Этот метод гарантирует сохранность информации и защиту от подделок.

Учёные получили патент на свою разработку, подчёркивая её надёжность и эффективность в предотвращении подделок и обеспечении подлинности данных.