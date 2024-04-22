Учёные МГУ продлили жизнь клеток в три раза

В Медицинском научно-образовательном институте МГУ имени М. В. Ломоносова специалисты смогли увеличить продолжительность жизни человеческих клеток в два-три раза и сделать их более долгоживущими для дальнейшего использования в медицине. Это открывает новые перспективы для регенеративной медицины и, возможно, даже для методов омоложения организма изнутри.

Российские учёные, совместно с РНФ, провели исследования, которые позволили увеличить жизнеспособность культуры стволовых клеток жировой ткани в 2–3 раза, что значительно улучшает их потенциал для медицинского применения. Модификация клеток проводилась путём доставки в геном клеток гена, способствующего удлинению теломер, что является ключевым моментом для продления их жизни.

Такие долгоживущие клеточные культуры могут использоваться для изучения механизмов регенерации тканей и лечения различных заболеваний, таких как заболевания суставов, переломы, липодистрофии и косметические дефекты. В будущем это также может привести к разработке технологий, которые позволят удлинять теломеры непосредственно в организме человека, что способствует омоложению изнутри.