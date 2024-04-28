Учёные МГУ рассчитали ветровые нагрузки будущего многоэтажного ЖК

В МГУ провели исследование ветровых нагрузок для нового жилого комплекса в Москве. Они хотели узнать, как ветер воздействует на здания и комфортность пешеходных зон вокруг них.

Учёные изготовили макеты зданий и провели тесты в специальной трубе для изучения, как ветер влияет на здания и их окружение. Они нашли, какие части зданий подвержены самым сильным ветровым нагрузкам и какие зоны для пешеходов будут более комфортными.

Руководитель лаборатории сказал, что их работа важна для создания надёжных зданий и удобной среды для жизни. Он подчеркнул, что благодаря опыту и оборудованию они достигают точных результатов за короткое время.