Наука и технологии
Опубликовано 30 июля 2024, 22:21
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Учёные МГУ разработали энергоэффективные датчики водорода

Их энергопотребление снижено в 50 раз
В России создали улучшенные датчики водорода, они потребляют в 50 раз меньше электричества в сравнении с аналогами
Учёные МГУ разработали энергоэффективные датчики водорода
© ferra.ru

Исследователи из Московского государственного университета им. Ломоносова разработали новейшие датчики для обнаружения водорода, которые потребляют в 50 раз меньше энергии по сравнению с существующими моделями. Эти датчики достигли таких результатов благодаря уменьшению активной зоны, которая играет ключевую роль в их работе.

Размер активной зоны в новом устройстве составляет всего 150×150 микрон при толщине 30 микрон. Для сравнения, у традиционных датчиков эта зона в 3-4 раза больше. Миниатюрная конструкция позволяет датчику быстрее нагреваться и работать в импульсном режиме, что значительно снижает энергопотребление. При этом новые датчики сохраняют такую же высокую чувствительность и стабильность, как и лучшие приборы на рынке.

Как объяснил Кирилл Напольский из химического факультета МГУ, улучшение конструкции датчиков позволяет сделать их более эффективными и экономичными, что особенно важно для современных технологий, где энергосбережение стоит на первом месте.