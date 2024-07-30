Учёные МГУ разработали энергоэффективные датчики водорода

Исследователи из Московского государственного университета им. Ломоносова разработали новейшие датчики для обнаружения водорода, которые потребляют в 50 раз меньше энергии по сравнению с существующими моделями. Эти датчики достигли таких результатов благодаря уменьшению активной зоны, которая играет ключевую роль в их работе.

Размер активной зоны в новом устройстве составляет всего 150×150 микрон при толщине 30 микрон. Для сравнения, у традиционных датчиков эта зона в 3-4 раза больше. Миниатюрная конструкция позволяет датчику быстрее нагреваться и работать в импульсном режиме, что значительно снижает энергопотребление. При этом новые датчики сохраняют такую же высокую чувствительность и стабильность, как и лучшие приборы на рынке.

Как объяснил Кирилл Напольский из химического факультета МГУ, улучшение конструкции датчиков позволяет сделать их более эффективными и экономичными, что особенно важно для современных технологий, где энергосбережение стоит на первом месте.