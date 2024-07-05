Учёные МГУ создали органические молекулы с управляемым излучением света

Химики из МГУ разработали органические молекулы с управляемой флуоресценцией, которая контролируется электрическим током. Это открытие прокладывает путь к созданию молекулярных переключателей — «умных» молекул, которые могут менять своё состояние под воздействием внешних факторов. В компьютерах такой принцип работы реализуется подачей разных уровней напряжения, а здесь обработчиком информации выступает органическая молекула.

Новизна исследования в создании простых молекул, сочетающих функции флуорофора и электрохимически активного центра. Эти соединения могут стать компонентами новых оптоэлектронных устройств и сенсоров. Проект разработан командой под руководством профессора Татьяны Магдесиевой, доцента Олега Левицкого и аспиранта Игоря Пролубщикова, которые поделились результатами с порталом «Научная Россия».

Татьяна Магдесиева отметила важность разработки «умных» молекул для различных областей. Возможность управлять флуоресценцией с помощью электрического тока делает эти соединения перспективными для создания молекулярных переключателей. Игорь Пролубщиков подчеркнул простоту и лаконичность дизайна их молекул, что выгодно отличает их от более сложных и нестабильных аналогов. В будущем команда планирует разработать устройство, демонстрирующее применимость их соединений для флуоресцентных редокс-переключателей, и продолжить исследование улучшений параметров молекул.