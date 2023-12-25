Учёные МГУ улучшили механизмы развития квантовых оптических сетей

Специалисты из Центра квантовых технологий Московского государственного университета нашли новые способы создания важных состояний для квантовых сетей и компьютеров. Ранее используемые методы оказались менее эффективными, чем можно было бы, и исследователи предложили улучшенные варианты. Эти состояния необходимы для работы квантовых компьютеров и построения оптических квантовых сетей.

Практическое применение квантовых алгоритмов часто требует специфических перепутанных состояний, и их эффективная генерация критически важна для развития квантовых технологий. В данном исследовании учёные вышли за рамки традиционных методов, предлагая новые подходы к созданию этих состояний. Это может привести к уменьшению необходимых ресурсов для построения квантовых компьютеров, что делает эту технологию более доступной и эффективной.

Работа исследователей может быть важным шагом к созданию более совершенных оптических квантовых компьютеров и сетей. Улучшенные архитектуры и эффективные методы генерации перепутанных состояний приближают нас к реальности полноценных квантовых компьютеров, считают эксперты.