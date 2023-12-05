Учёные МГУ улучшили технологию определения заболеваний

Учёные из МГУ им. М. В. Ломоносова разработали новый инструмент для медицинской диагностики — мультисенсор, который помогает выявлять биомаркеры, указывающие на возможное заболевание. Он представляет собой кремниевый транзистор с нанопроводом, который реагирует на изменения электрического заряда в окружающей среде. Этот сенсор уже показал выдающуюся чувствительность при обнаружении определённых типов белков, и его применение в медицине может улучшить скорость и доступность диагностики различных заболеваний.

Основной принцип работы устройства заключается в том, что оно обнаруживает изменения в окружающей среде, связанные с наличием определённых биомаркеров. Это открывает перспективы для применения мультисенсора в высокочувствительных методах определения генов, ответственных за развитие устойчивости бактерий к антибиотикам.

Создание такого инновационного инструмента предоставляет возможность более эффективного и доступного медицинского обследования, что может стать значимым шагом в области диагностики различных заболеваний.