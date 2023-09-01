Учёные МГУ вырастят съедобные растения на МКС

Московский университет (МГУ) готовится к созданию оранжереи на Международной космической станции (МКС), где будут выращивать пищевые растения. Планы такого проекта озвучил ректор МГУ Виктор Садовничий. Он также упомянул о других космических исследованиях, включая эксперимент с гальванической стимуляцией вестибулярной системы космонавтов.

Оранжерея на МКС представляет собой уникальный эксперимент, который позволит выращивать пищевые растения в космических условиях. Это важно для будущих длительных миссий в космосе, где космонавты будут нуждаться в свежей пище. Проект планируется запустить уже в следующем году.

Ещё одним интересным исследованием, проводимым МГУ, является эксперимент с гальванической стимуляцией вестибулярной системы космонавтов. Этот эксперимент позволяет имитировать условия невесомости, что важно для подготовки к длительным космическим полётам. Специальный шлем с гальваническим воздействием будет апробирован для улучшения тренировки космонавтов.

Наконец, МГУ работает над созданием орбитального телескопа «МГУ-270», который будет использоваться для поиска и изучения экзопланет. Этот проект представляет собой уникальную обсерваторию в космосе и, при успешной реализации, сделает МГУ единственным в мире учреждением с подобными возможностями.