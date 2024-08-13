Учёные МИФИ создали автономный детектор радиации

Специалисты из НИЯУ МИФИ разработали роботизированную систему, которая способна измерять уровень радиационного загрязнения на расстоянии до 100 метров. Об этом сообщили представители университета. Комплекс установлен на небольшой колёсной платформе, которая управляется дистанционно через радиоканал: в помещении — на расстоянии до 25 метров, а на открытой местности — до 100 метров. Если нужно работать на более дальних дистанциях, до 1 километра, в систему можно добавить мобильный модем, что позволит управлять аппаратом через интернет.

Платформа оснащена электродвигателем и может перевозить до 20 килограммов оборудования, включая гамма-спектрометр и необходимую электронику для записи данных и передачи сигнала. Устройство передвигается со скоростью 1 метр в секунду и способно работать в автономном режиме до двух часов, благодаря встроенному аккумулятору.

Как пояснил старший преподаватель кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики Александр Шустов, комплекс оснащён ксеноновым детектором, который превосходит стандартные гамма-спектрометры. Он отличается хорошим энергетическим разрешением и не требует охлаждения, что делает его более удобным и надёжным в использовании.