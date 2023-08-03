Учёные МИСИС придумали, как значительно удешевить производство электроприборов

Учёные из Национального исследовательского технологического университета, МИСИС, разработали новый материал на основе железа и никеля, который подходит для создания электротехнических устройств, работающих в широком диапазоне частот, до 200 кГц, и малых магнитных полях. Этот материал отличается от традиционных сплавов тем, что его производство осуществляется в виде тонкой ленты, а не в форме кристаллических структур.

Аморфные сплавы, такие как этот, обладают полезными магнитными, электрическими и механическими свойствами. Их особенностью является отсутствие определённой кристаллической структуры, что достигается через быстрое охлаждение расплава. Это позволяет материалу легко намагничиваться и размагничиваться под действием магнитного поля.

Важным преимуществом этого материала является большое содержание немагнитных элементов, таких как бор, кремний, углерод и фосфор. Они не только формируют аморфную структуру, но и придают материалу высокую магнитную проницаемость, что делает его более энергоэффективным. Сплав обладает характеристиками, сравнимыми с дорогими аналогами, и его широкий температурный диапазон позволяет использовать его для создания среднегабаритных изделий.

В дальнейшем исследователи сосредоточатся на разработке методов для уменьшения веса существующих магнитопроводов при сохранении электротехнических характеристик. Это поможет добиться ещё более эффективного использования нового материала в различных технических устройствах.